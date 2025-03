Dilei.it - Hotel Voyeur, alla Milano Design Week 2025, una lampada tra luce e narrazione

Dal 8 al 12 aprile, in occasione della, il flagship store di Seletti in Corso Garibaldi 117,, diventa il palcoscenico di un’instzione unica nel suo genere. Il brand italiano, noto per il suo approccio anticonvenzionale al, presenta, unada tavolo progettata da Selab che esplora il sottile confine tra intimità e osservazione. Accompagnata da un’instzione site-specific sulla facciata dello store, questa nuova creazione trasforma lo spazio in un racconto visivo e immersivo. Non è la prima volta che vediamo Seletti presentare oggetti non convenzionali ai quali difficilmente possiamo assegnare una categoria specifica: qui il confine tra scultura, videogioco eè decisamente labile.Fonte: Paride Vitale AgencySelettiin corso Garibaldi a: ilche racconta storieSeletti ha sempre giocato con l’ironia, l’arte e la cultura pop, trasformando gli oggetti quotidiani in veri e propri statement visivi di illuminazione e non solo.