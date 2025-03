Ilfattoquotidiano.it - “Ho iniziato a ricevere minacce di morte per aver detto a Meghan Markle di tornare a fare ciò che sa fare meglio. Sono sconvolto”: lo sfogo dello chef stellato

L’odio (evidentemente non solo social) continua ad avvolgere ciò chetocca, senza risparmiare neanche i suoi detrattori. La vittima, che ha denunciato diricevuto gravi, “anche di”, dopoespresso il suo parere sull’ultima fatica davanti ai fornelli della duchessa del Sussex, è loJameson Stocks, colpevole dibocciato lo show trasmesso da Netflix e dilo fatto apertamente.Nella serie “With Love,”, secondo il famosonon funzionerebbe nulla, “musica troppo lenta, letargica, una cosa piuttosto penosa di guardare”.Niente di personale, dunque contro la duchessa ed ex attrice che ha diviso nuovamente il mondo in due tra chi la difende a spada tratta, sopratutto in America, e chi non la sopporta, senza nasconderlo, come avviene soprattutto in Gran Bretagna.