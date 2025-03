Ilfattoquotidiano.it - “Ho guardato un film senza ricordare di averlo già visto, poi ho dato di matto perché non trovavo mia figlia: così ho scoperto di avere l’Alzheimer a 41 anni”: la storia di Fraser

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non riuscivo più a seguire le conversazioni come prima”. Èche, un insegnante e ricercatore australiano di 41, descrive i primi, impercettibili segnali del, la malattia neurodegenerativa che gli è stata diagnosticata otto mesi fa. Una diagnosi che gli ha cambiato la vita, e che lo ha spinto a condividere la suain un video su YouTube, diventato virale. “I primi sintomi mi hanno spaventato“, confessa. Il primo campanello d’allarme, però, non è stata una classica perdita di memoria, ma un episodio apparentemente banale accaduto quando aveva solo 38: “Eravamo seduti a guardare un, quando la mia compagna si è alzata ed è andata via, dicendomi che lo avevamoil mese prima”., però, non ne aveva alcun ricordo: “Io l’hocomunque per intero e il finale è stato una sorpresa completa.