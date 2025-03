Internews24.com - Henry scioccato dall’Inter: «Inzaghi straordinario, nella storia del calcio poche squadre…»

Thierry Henry, ex fuoriclasse dell'Arsenal e oggi affermato opinionista televisivo con la CBS, è rimasto impressionato dall'Inter di Inzaghi. Questa le sue parole dopo la vittoria col Feyenoord in Champions dei nerazzurri: «L'Inter è una squadra che attacca ma sa difendere. La cosa che noti nell'Inter è che è in controllo della situazione, anche quando difende bassa. Contro l'Arsenal hanno dovuto difendere bassi eppure non hanno concesso occasioni. Tutti parlano della squadra ma si parla poco dell'allenatore. Quello che offre Inzaghi tatticamente, se ci pensi è un po' folle. E stiamo parlando di una squadra italiana. Quando vedi i difensori centrali a centrocampo, il tuo centrale di sinistra larghissimo sulla fascia sinistra, quello centrale sotto di lui che crossa per l'altro centrale in area avversaria.