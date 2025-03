Henry pazzo di Inzaghi | Mai visto nella storia quello che fa lui Se metti pausa ti ritrovi…

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Se in Italia l’Inter di Simoneè poco elogiata (come detto lui stesso in conferenza stampa) all’estero sono in tanti che stimano e apprezzano il lavoro che sta facendo il tecnico all’Inter.La sua posizione ormai è sempre più internazionale e Simonesta diventando uno degli allenatori più apprezzati in Europa. Uno dei suoi più grandi estimatori èche ha parlato così di lui negli studi di CBS Sports.di“L’Inter è sempre in controllo, anche quando si difende bassa. Guardate la partita con l’Arsenal: hanno difeso compatti, concedendo pochissime occasioni. Si parla molto della squadra, ma non abbastanza dell’allenatore.è eccezionale dal punto di vista tattico: vedere i difensori centrali spingersi a centrocampo, i terzini così alti, i centrocampisti abbassarsi per impostare, il centrale che crossa per un altro centrale in area.