Juventusnews24.com - Hancko Juventus, pressing senza sosta: ieri scout a San Siro in occasione della sfida di Champions. I dettagli

di RedazioneNews24bianconero a SanindiLeague contro l’Inter. IIl calciomercatocontinuail proprioper David, promesso sposo dei bianconeri per giugno nonostante l’assalto in inverno non sia andato in porto.Come rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport Giuntoli lo ha seguitoinpartita diche il Feyenoord ha giocato a Sandalla televisione, inviando invece a Sanunobianconero: la Juve alza ilper lo slovacco, che potrebbe prendere il posto del partente Cambiaso.Leggi sunews24.com