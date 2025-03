Juventusnews24.com - Hancko Juve, il difensore esce allo scoperto! L’annuncio sul suo futuro dopo l’eliminazione dalla Champions League non lascia dubbi

di RedazionentusNews24, ilper quanto riguarda il suo: tutte le dichiarazioni in conferenza stampaIldel Feyenoord David, accostato anche al calciomercatoè intervenuto in conferenza stampa,la sconfitta degli olandesi contro l’Inter, parlando anche del suo.VODI DI MERCATO – «Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno. Ho parlato chiaramente con il nostro direttore sportivo in inverno e mi sono concentrato sulla, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord».PRONTO PER IL PROSSIMO STEP – «Sono le occasioni che ti fanno capire quanto è difficile questo livello e quante grandi squadre ci sono, è il mio secondo anno ine ho imparato tantissimo.