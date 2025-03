Calciomercato.it - Hancko e il trasferimento alla Juventus: “A fine stagione” | VIDEO CM.IT

Il difensore slovacco rimane in cimalista degli acquisti di Giuntoli per il pacchetto arretrato: l’ex Fiorentina allo scoperto dopo il match di Champions contro l’InterLapotrebbe essere costretta a ripartire nuovamente da zero nella prossima. Il progetto con Thiago Motta in panchina non sta dando i frutti sperati, con i bianconeri che rischiano di mancare anche il piazzamento tra le prime quattro in campionato.David(LaPresse) – Calciomercato.itDopo le figuracce in Europa e Coppa Italia, il tracollo contro l’Atalanta complica i piani della ‘Vecchia Signora’ anche per la corsaprossima Champions League. Per il momento Motta resta in sella, con la dirigenza della Continassa che lo ha confermato almeno fino al termine del campionato. Solo dopo saranno fatte tutte le valutazioni del caso, quando verrà presa una decisione definita sull’operato del tecnico italo-brasiliano.