Hamilton ha fatto un orologio per Death Stranding 2 | On The Beach ma tranquilli non rimarrà solo nel videogioco

Realtà e fantasia si uniscono e si ispirano a vicenda, ora chehaunper2, che potrà essere acquistato anche nella realtà. Costruito in un'edizione limitata di 2000 pezzi, a 1.625 euro l'uno, l'sarà disponibile a partire dal 26 giugno, esattamente come il gioco. Ed esattamente come nella sua versione fatta di pixel. Il modello di partenza il Boulton di, al quale sono stati aggiunti gli elementi voluti da Yoji Shinkawa, responsabile dell'estetica dell'intero universo videoludico die diverse altre specificità, il Boulton2 Limited Edition può contare su sette vetri zaffiro il quadrante è ampio e presenta diversi altri elementi, in armonia con le linee della cassa.American Classic Boulton2 Limited EditionAmerican Classic Boulton2 Limited Edition@courtesy press officeInoltre, i suoi indici minimal grigio carico risaltano particolarmente sul quadrante grazie alla sfera dei secondi e all’indice a ore 12, tutti laccati in arancione a contrasto.