Ha già perso tonfo clamoroso Grande Fratello esce il sondaggio sulla finale ed è inaspettato

, pochi giorni e anche questa edizione chiuderà i battenti. È la 18esima e, stando alle ultimissime voci, potrebbe essere l’ultima condotta da Alfonso Signorini. La prossima, che tornerà in onda a settembre, potrebbe infatti essere affidata a Veronica Gentili, sostiene Deianira Marzano. Non c’è nessuna conferma al momento, tanto più che Signorini non ha mai detto pubblicamente di lasciare la guida del reality di Canale 5.Tra l’altro Veronica Gentili, al momento al timone de Le Iene, è data anche per prossima padrona di casa dell’Isola dei Famosi, dopo la breve parentesi con Vladimir Luxuria. Ma anche qui zero ufficialità, almeno per ora. Tornando al, l’attenzione è ora tutta sui finalisti e quindi sul possibile vincitore o vincitrice dopo Perla Vatiero dello scorso anno.