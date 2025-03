Dilei.it - Guida a tutte le location imperdibili del Fuorisalone 2025 di Milano

Durante laDesign Week, alcuni luoghi simbolo della città si trasformano in epicentri di creatività e innovazione. Palazzo Litta, Tortona/Superstudio, Palazzo Serbelloni e l’Università Statale diospitano da ormai diversi anni installazioni, eventi e progetti d’avanguardia, diventando tappe obbligate per chi vuole scoprire le ultime tendenze del design. Ecco unaallepiù iconiche dele alle esperienze da non perdere.Palazzo Litta: storia e avanguardia nel cuore diUno dei luoghi più suggestivi delè senza dubbio Palazzo Litta, incastonato nella cornice storica di una delle zone più affascinanti di. Da sempre punto di incontro tra tradizione e innovazione, il suo cortile barocco accoglie ogni anno installazioni immersive e progetti sperimentali, creando un affascinante dialogo tra passato e futuro.