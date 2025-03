Thesocialpost.it - Guerra Ucraina, Zelensky: “Noi pronti alla tregua, ora Russia risponda”

Il governo ucraino ha accettato la proposta avanzata dagli Stati Uniti per unadi 30 giorni nel conflitto con Mosca, discussa nei recenti negoziati di pace tenutisi a Gedda, in Arabia Saudita. Ora la decisione passa al Cremlino, che dovrà esprimersi sull’eventuale accettazione del cessate il fuoco. Il presidente ucraino Volodymyr, che non ha partecipato all’incontro, ha esortato Washington a intensificare gli sforzi diplomatici per convincere la. “Devono spingere Mosca ad accettare l’accordo”, ha dichiarato il leader ucraino. Anche il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l’importanza di un via libera russo, anticipando un possibile colloquio con il presidente Putin nel corso della settimana.Nel frattempo, le ostilità non si fermano. Laha sferrato un massiccio attacco con droni contro diverse città ucraine, colpendo in particolare Kiev, Odessa e Dnipro.