Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, Trump incalza Putin: “Sanzioni devastanti se la Russia non accetta la tregua”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

I negoziatori statunitensi sono in viaggio verso la, ma intanto il presidente Usa, Donald, lancia un chiaro messaggio a Mosca: se il Cremlino non accetterà lae porterà avanti lain, il tycoon è pronto a mettere in campo. Dopo l’incontro con l’amministrazionedi ieri e l’zione della proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni, ora gli Usa vanno in pressing sul Cremlino.Una posizione forse insperata qualche giorno fa, dopo lo scontro nello Studio Ovale trae il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Ma ora le cose sembrano andare diversamente, tanto che in giornata si è parlato di “contatti con i russi” imminenti, come ha fatto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Che si aspetta una risposta positiva da Mosca: “Chiediamo con urgenza ai russi di mettere fine alle ostilità”.