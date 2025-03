Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, intimidazioni a un ricercatore di Roma Tre finito nella lista dei “putiniani” per una foto e un dibattito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Piccolo apologo sulsullain Italia, nel democratico occidente, nel luogo di sapere e confronto che dovrebbe essere l’università pubblica.Daniele Balicco è undell’ateneo diTre, studia Teoria della letteratura e Letterature comparate, è titolare di un corso per gli studenti della laurea magistrale in “Informazione, editoria e giornalismo“. Balicco ha impostato le sue lezioni sul tema dellae di come viene raccontata dai media: l’anno scorso il focus era sull’, quest’anno su Gaza. Pochi giorni fa però ha iniziato a circolare sui social una vecchiagrafia del docente a lezione, scattata da uno studente. Alle sue spalle, sul telo del proiettore, si legge una parte della bibliografia a cui possono attingere i ragazzi per preparare la tesina.