Gubbio non basta il gol di Corsinelli | la Vis Pesaro riesce a pareggiare con Nicastro

, 11 marzo 2025 – Una partita dai tanti volti, due squadre che si sono affrontate senza paura e che, alla fine, spartiscono giustamente la posta in palio. I rossoblù recriminano per il palo colpito da Spina, portando in Umbria un punto che muove la classifica e fa bene al morale. Già il primo tempo è bifronte: ilparte benissimo e con il primo pallone del match è già in vantaggio. L’azione si sviluppa sulla sinistra e coinvolge D’Ursi, Rosaia e infineche da due passi incrocia con il mancino e fa 0-1. Fino alla metà di frazione i rossoblù dominano e ci provano con Stramaccioni (3’), Tommasini (8’) e D’Ursi (13’), senza però trovare fortuna. La Visprende coraggio con il passare dei minuti e si scuote al 27°, quando Venturi pasticcia a rinvio dal fondo ma né Di Paola né Okoro riescono a trasformare una grande occasione.