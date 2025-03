Ilfattoquotidiano.it - “Guardate, così è morto Maradona”: l’agghiacciante foto del suo cadavere mostrata in aula durante il processo

Sette membri dell’equipe medica che ha assistito Diego Armandoprima della sua morte nel 2020 sono acon l’accusa di omicidio colposo. Il procedimento è cominciato ieri Buenos Aires: il giudici argentini dovranno stabilire se la negligenza dei sanitari abbia avuto un ruolo chiave nelladel fuoriclasse argentino.“”, ha detto il pm Patricio Ferrari mostrando indeldicon un evidente gonfiore addominale. “Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo a Diego sta chiaramente mentendo. Le sue condizioni erano evidenti“, ha proseguito il magistrato. Questo momento è diventato subito virale in rete considerando poi che il tutto è andato in onda nella diretta streaming deltrasmessa dalla Corte Suprema della provincia di Buenos Aires sul suo canale ufficiale Youtube.