Notizie.com - “Guardate, così è morto Maradona”, in Tribunale la foto choc dell’ex Napoli: chi sono i medici alla sbarra

In Argentina è cominciato il processo a sette operatori sanitari accusati di negligenza e omicidio colposo. La vicenda è quella della morte di Diego Armando Maradona.Il grande calciatore, scomparso all’età di 60 anni il 25 novembre 2020, era in cura presso i professionisti oggiquando è stato colpito da un arresto cardiaco in un’abitazione poco lontano da Buenos Aires.“è morto Maradona”, inla: chi(ANSA) – Notizie.comI giudici deldi San Isidrochiamati a decidere della colpevolezza di un neurochirurgo, uno psichiatra e diversi membri degli staff. La pena massima prevista è 25 anni di carcere. L’autopsia ha svelato che Maradona è morto per una insufficienza cardiaca acuta. Insufficienza che ha provocato un edema polmonare acuto, frutto di una miocardiopatia dilatata.