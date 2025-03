Lanazione.it - Gruppo Fratelli: uno spazio di supporto per chi convive con i disturbi alimentari

Pisa, 12 marzo - La sensibilizzazione e ilper chi affronta idel comportamento alimentare (DAN) non si rivolge solo a chi ne soffre direttamente, ma anche a chi vive accanto a loro ogni giorno. Con questa consapevolezza, l'associazione "La Vita Oltre lo Specchio" ha istituito il, un'iniziativa dedicata aidi persone che lottano o hanno lottato contro i DAN. Il percorso è articolato in quattro incontri, con cadenza mensile, guidato dalla Dott.ssa Rossella Paolicchi, psicologa e psicoterapeuta. L'obiettivo è fornire aimaggiorenni unosicuro per condividere vissuti, emozioni, pensieri ed esperienze legate allanza con un familiare affetto da. Iloffre la possibilità di dare voce ai propri sentimenti, spesso complessi e ambivalenti, e di essere ascoltati da chi vive situazioni simili.