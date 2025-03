Lanazione.it - Grosseto, Lucio Corsi canta in un negozio insieme a tre giovanissime fan

, 12 marzo 2025 – Il mercatino dell’usato “Usa e Riusa” di, in via Trebbia, ha condiviso in un post su Facebook il video di una visita inaspettata che i titolari hanno ricevuto inqualche giorno fa:, grande orgoglio grossetano, posizionatosi secondo al festival di Sanremo 2025, è entrato nelper fare delle commissioni, e, per ringraziare dell’affetto ricevuto, ha intonatoa trefan il brano che ha portato a Sanremo, “Volevo essere un duro”, oggi già Disco d’Oro. Dopo il concerto di Jovanotti,ha fatto ritorno nella sua città e alla sua quotidianità. D’altronde in quale altro luogo se non in un mercatino vintage era possibile trovare un’artista che con abiti e accessori di ‘seconda mano’ ha caratterizzato la sua immagine.