Groenlandia, la festa del partito Demokraatit dopo la vittoria alle elezioni

Ildi centrodestraha vinto a sorpresa lein. I social-liberali, fino a ieri all'opposizione e favorevoli a una lenta indipendenza dalla Danimarca, avrebbero ottenuto il 30% dei voti contro il 25% degli indipendentisti duri di Naleraq. Un risultato non ancora ufficiale visto che ci vorranno settimane affinché le schede elettorali cartacee si dirigano verso la capitale Nuuk da insediamenti remoti in barca, aereo ed elicottero. L'esito delle, che hanno avuto un'altissima affluenza, era atteso da tutto il mondole parole del presidente americano Donald Trump che aveva dichiarato di volere prendere il controllo dell'isola "in un modo o nell'altro". Laè un territorio autonomo sotto il controllo danese, con Copenaghen che gestisce gli affari esteri, la difesa e la politica monetaria.