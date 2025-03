Iodonna.it - Grazie a un rifinanziamento di 5 milioni di euro e alle risorse inutilizzate, l'Inps sta aggiornando le liste e comunicherà i risultati direttamente agli aventi diritto

Nato per rispondere all’aumento delle condizioni di disagio mentale, quali depressione, ansia e stress, aggravate dall’emergenza pandemica legata al Covid-19, il Bonus psicologo si conferma come una risorsa preziosa per i cittadini italiani e, quest’anno, si prepara a raggiungere nuovi e più beneficiari. Depressione: come capire quando chiedere aiuto X Bonus psicologo 2025, sostegno fondamentaleNegli ultimi anni, il dibattito sul benessere mentale ha assunto un ruolo centrale nella società italiana, tanto da diventare necessario dare risposte concrete a chi si trova ad affrontare queste difficoltà.