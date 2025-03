Sport.quotidiano.net - Grande soddisfazione in casa della Recanatese. Pepa convocato al Torneo di Viareggio

La notizia del giorno, stavolta, non riguarda le vicende agonistiche ma laper la convocazione nella Rappresentativa di Serie D di Nicolache avrà quindi laopportunità di confrontarsi con i migliori pari età nel prestigiosissimodi. La convocazione, per la verità, era nell’aria ed il ragazzo, nato nel settembre 2007, ci sperava ma finché non arriva l’ufficializzazione la tensione non si poteva nascondere. "Venerdì sera – ci dice – dovrò essere a Livorno perché le nostre gare sono calendarizzate martedì, giovedì e sabatoprossima settimana. Nel frattempo, oggi e domani, continuo gli allenamenti con la. Una gioia enorme, inutile nasconderlo e come obiettivo ho quello di poter mostrare al meglio le capacità che ho". Il ragazzo, nato e cresciuto a Corridonia ma approdato poi nelle giovanili dell’Ancona con le quali ha disputato i campionati Under 15, Under 16 ed Under 17 toccando l’apicefinale nazionale dello scorso anno con Bilò in panchina, persa con il Renate, ha avuto modo di far vedere le sue doti in diverse occasioni in questa stagione.