Grande Fratello Zeudi fa outing a un’inquilina | Mi ha detto che ha interesse anche nei confronti delle donne

Uno scivolone diDi Palma ha mandato su tutte le furie parte del web.Nelle scorse ore l’ex Miss Italia, eletta terza finalista delnel corso della trentottesima puntata andata in onda lunedì 11 marzo, durante una chiacchierata con Chiara Cainelli ha parlato di uno scambio di confidenze avvenuto con Mariavittoria Minghetti. Stando a quanto raccontato da, la dottoressa romana le avrebbe confessato di aver avuto unneidel genere femminile.Le parole della Di Palma riportate da Biccy:Mariavittoria una volta mi ha‘io non nego che ho avuto dell’nei’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che Mariavittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per Mariavittoria.