361magazine.com - Grande Fratello, una talpa rivela: “un’autrice ha detto a Beatrice Luzzi che uscirà Helena”. L’opinionista interviene

Leggi su 361magazine.com

è intervenuta su X dopo la segnalazione di una spettatrice per fare chiarezza sulla presunta eliminazione diche le avrebbe spifferatodel reality– Durante l’ultima diretta delsi sarebbe avvicinata addel programma e questa le avrebbe svelato che ad uscire sarà. Arlo è una spettatrice che si trovava in studio e la segnalazione sta facendo il giro su X. Proprio su Xè intervenuta per chiarire la questione.Il fatto sarebbe successo dopo le nomination, che vedono al televoto Chiara,e Stefania. In pratica, a fine puntatasi sarebbe avvicinata all’autrice e lì ci sarebbe stata la spifferata.Leggi anche–> Amanda Lecciso dopo ilflirta con Iago? Le sue paroleMa l’attrice e opinionista del, sempre sul social, ha smentito tutto:“Ma non è così.