Grande Fratello | un finale scontato che delude le aspettative

Il reality show “” di Canale 5 continua a generare discussioni, ma non sempre per motivi positivi. Con ila sole quattro puntate di distanza, la vittoria di Zeudi Di Palma sembra ormai inevitabile, suscitando fermento tra gli appassionati. Il fandom di Zeudi, noto come “Zelena”, ha dimostrato una forza e un impatto sorprendenti, influenzando non solo gli spettatori, ma anche i concorrenti stessi. Questo scenario è il risultato di un televoto che molti considerano “malato” e, controllato da gruppi di fan organizzati e appassionati.divisioni tra fandomNegli ultimi mesi, il “” ha visto emergere due fazioni principali tra i telespettatori: Shailenzo e Zelena. La prima è composta dai sostenitori della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mentre la seconda ha preso piede per sostenere Zeudi Di Palma e, inizialmente, anche Helena Prestess.