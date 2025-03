Tvzap.it - “Grande Fratello”, spunta il video che incastra Lorenzo

Leggi su Tvzap.it

News TV. Negli ultimi mesi, il comportamento diSpolverato all’interno della casa delha suscitato numerose polemiche e dibattiti tra il pubblico e i media. Alcuni episodi in particolare hanno alimentato le critiche: pugni ai muri e un gesto interpretato come un saluto nazista. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla gestione del programma e sulle possibili conseguenze per il concorrente. Oraunche lo incastrerebbe.Leggi anche: “”, perchénon viene squalificato: parla il CodaconsLeggi anche: “”, la notizia su Helena spiazza i suoi fan: cosa succedeilcheUn episodio controverso riguarda una presunta bestemmia pronunciata daSpolverato durante una conversazione con alcuni coinquilini.