Grande Fratello, Shaila si sfoga: "La coppia è un'arma a doppio taglio, se Lorenzo arriva in finale e io no mi girano i cogli*ni perché…"

Lunedì sera nel corso della trentottesima puntata è stata eletta la terza finalista del reality, che si concluderà lunedì 31 marzo. Ad ottenere il titolo è stata Zeudi Di Palma, che ha raggiuntoSpolverato e Jessica Morlacchi, già finalisti.Zeudi ha ottenuto il 49 % dei voti, battendo così le altre gieffine al televoto, tra cuiGatta, che si è fermata al 22 % delle preferenze. Questa votazione ha lasciato diversi strascichi e soprattutto la ballerina si è più volte interrogata sui motivi che non le hanno permesso di raggiungere, almeno per il momento, la.Subito dopo la puntata, infatti, parlando conaveva spiegato di essere sì felice per Zeudi, ma di non sentire di meritare meno di lei il posto in(QUI le sue parole).Ieri poi la ballerina è tornata sull’argomento ed è giunta alla conclusione che ad averla sfavorita al televoto potrebbe essere stata proprio la storia cone di questo ne ha parlato con il modello:Non sto dicendo che tu sei il mio bastone tra le ruote, la storia che abbiamo vissuto potrebbe aver favorito te e messo i bastoni tra le ruote a me e mii cog*ioni perché prima di essere unarispetto alle coppie che esistono qua dentro che sono un individuo unico mi sento di dire che siamo due individui.