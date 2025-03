361magazine.com - Grande Fratello, Shaila Gatta sbotta contro Lorenzo: “Lui in finale e io no! Non è giusto, mi ha messo in ombra”

Leggi su 361magazine.com

Spolverato non sono più fidanzati e passano il tempo a coltivare la loro amicizia speciale, ma la gieffina ha perso la pazienza: ecco cosa è accaduto nelle scorse orecontinua a “frequentare”dentro la casa anche se i due non si definiscono più fidanzati. La gieffina però nelle ultime ore ha sollevato dei dubbi sul fatto che lui è il primo finalista mentre lei no.Da qui la decisione di confrontarsi con: “Questa coppia ti ha portato in, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma èche io viva più me stessa“.Poi la gieffina si è confidata con le amiche Zeudi e Chiara: “Mi sono svegliata e ho tentato di avere un mood positivo, ma non ci sono riuscita.