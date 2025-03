Tvzap.it - “Grande Fratello”, Shaila Gatta fuori di sé: “Sono stufa!”

News tv. Shaila Gatta senza controllo: "Sono stufa!". Cos'è successo – Clima incandescente nella Casa del Grande Fratello ed è più che comprensibile visto che la finale è vicina. Shaila Gatta ha vissuto un momento di sconforto nelle scorse ore e ha deciso di sfogarsi con le sue amiche Zeudi e Chiara. L'ex velina di Striscia la Notizia ha manifestato la sua delusione per non essere stata riconosciuta dal pubblico come finalista del reality show in onda su Canale 5. Durante l'ultima diretta di lunedì infatti Alfonso Signorini ha reso nota la scelta dei telespettatori di nominare la Di Palma terza finalista, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Dopo il confronto con le amiche, Shaila Gatta ha deciso di distrarsi e scaricare la tensione pulendo la Casa del "GF".