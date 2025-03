Davidemaggio.it - Grande Fratello, prossima edizione gold con concorrenti storici

Mentre la diciottesima, dimenticabilissima,è agli sgoccioli,lavora già alla diciannovesima. Il GF 19, infatti, segnerà un traguardo importante per il reality: 25 anni di (dis)onorata carriera. Davide Maggio può anticiparvi che Endemol sta pensando di mettere in piedi un GFper celebrare i 5 lustri del programma. La scelta è semplice: si vorrebbero riportare in gara alcunidel programma che andrebbero, così, a rappresentare la componente ‘vip’ degli inquilini della casa. Gli altri partecipanti, come da tradizione, sarebbero persone comuni per le quali i casting inizieranno dopo la chiusura dell’in corso. La speranza è che tra ivengano esclusi di default i “professionisti dei reality” e tutti coloro per i quali l’apertura della porta rossa non rappresenta più una novità ma una consuetudine.