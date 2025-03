Anticipazionitv.it - Grande Fratello: perchè gli autori non hanno squalificato Lorenzo Spolverato

La squalifica didalè stata invocata a gran voce ma gliMediasetdeciso di non optare per questo duro provvedimento. Le azioni del gieffinoportato il Codacons a intervenire, con un esposto che chiede chiarimenti sulla sua permanenza nel reality. Anche Alfonso Signorini ha più volte rimproverato il gieffino.maalla fine è sempre rimasto in casa? Scopriamo cosa è emerso quando mancano poche settimane alla finalissima.: il Codacons controVincenzo Rienzi, rappresentante del Codacons, ha parlato duramente contronel programma 100% Parpiglia. Ha dichiarato: “Sono arrabbiatissimo e mi riferisco a comportamenti e condotte verificate che cicostretto a intervenire. Questa condotta anti-educativa di questo soggetto, tale, che ne sta facendo di tutti i colori”.