Tvzap.it - “Grande Fratello”, la notizia su Helena spiazza i suoi fan: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

News Tv.”. La modella brasiliana è una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Proprio poche ore fa è arrivata unasuche hato letteralmente i fan. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe veramente un brutto colpo sia per i fan della modella che per l’intero programma. (Continua.)Leggi anche: “”,ha un malore all’improvviso: gli altri intervengono subitoLeggi anche: “”, Alex Belli interviene sull’eliminazione diChi èPrestesPrestes è una modella di origini brasiliane. Ha raggiunto il successo nel nostro paese, dove vive ormai da anni. Oltre a lavorare nel mondo della moda, è anche un insegnante di yoga. In passato ha partecipato al reality show “Pechino Express”, insieme all’amica Nikita Pelizon, e a “L’Isola dei Famosi” nel 2023.