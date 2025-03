Isaechia.it - Grande Fratello, il prossimo anno arriverà la versione “gold” con i concorrenti che hanno fatto la storia del reality

Cambiamenti in vista per la prossima edizione del, ilshow più longevo della televisione italiana. Dopo gli scarsi risultati in termini di ascolti di quest’, infatti, per la nuova edizione delMediaset starebbe pensando ad un clamoroso cambio di rotta.In particolare, per la prossima edizione, sarebbe un programma una” in cui isari volti che hladelnelle precedenti edizioni, accanto ai quali potrebbero entrare gli ormai immancabili nip.Ad anticiparlo è stato il portale Davide Maggio, che ha così svelato l’idea in cantiere a Mediaset per celebrare i 25 anni del:Davide Maggio può anticiparvi che Endemol sta pensando di mettere in piedi un GFper celebrare i 5 lustri del programma. La scelta è semplice: si vorrebbero riportare in gara alcunistorici del programma che andrebbero, così, a rappresentare la componente ‘vip’ degli inquilini della casa.