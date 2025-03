Davidemaggio.it - Grande Fratello: il finale è scritto, purtroppo!

Il televoto alè ‘malato’ e persino scontato. Ormai in mano a fandom fanatici e accaniti che passano il tempo a partorire account votanti tra un volo d’aereo e un altro sui cieli dei Lumina Studios di Roma, appare piuttosto evidente la piega presa dal reality di Canale 5 e l’epilogo che lo attende ad appena quattro puntate dalla conclusione.Le due fazioni che guidano i televotiSono sostanzialmente due le fazioni (faziose) che ormai da settimane determinano ogni verdetto, rinominate Shailenzo e Zelena. La prima raggruppa i fan della coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato; la seconda è nata ‘dall’oggi al domani’ per sostenere Zeudi Di Palma insieme ad Helena Prestess, finché la brasiliana non ha deciso di staccarsi dall’ex miss e correre da sola con meno consensi.Due fandom che hanno sempre operato di pari passo poiché, nell’ormai netta spaccatura in due all’interno della Casa, Shaila, Lorenzo e Zeudi fanno comunella nello stesso gruppo.