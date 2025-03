Anticipazionitv.it - Grande Fratello Gold: arriva un’edizione speciale per il 25° anniversario?

Per festeggiare i 25 anni del, Mediaset starebbe preparandochiamata GF. Secondo le anticipazioni di Davide Maggio, il reality vedrà il ritorno di alcuni tra i concorrenti più iconici di sempre. Questa formula ricorda i format internazionali, come il Big Brother All Stars. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso a riguardo.per i 25 anni delMediaset vuole celebrare i 25 anni delcon. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, l’idea è quella di creare un GFche riporti in gara alcuni dei concorrenti storici. Un format che potrebbe attirare sia il pubblico nostalgico sia i nuovi spettatori, creando un mix tra passato e presente.Le anticipazioni di Davide Maggio sulIl giornalista Davide Maggio ha svelato in anteprima il progetto di Endemol.