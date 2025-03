Anticipazionitv.it - Grande Fratello, già decisa l’eliminazione di Helena Prestes? Le indiscrezioni sulla produzione

La puntata deldi giovedì 13 marzo 2025 potrebbe segnare una svolta decisiva per, la modella brasiliana attualmente al televoto con Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Secondo le ultimesarebbe la principale candidata al. Un utente notopiattaforma X come Agent Beast ha fatto una rivelazione clamorosee sull’uscita di. Questa notizia ha scatenato dibattiti tra i fan e gli appassionati del programma.Le tensioni crescenti nella Casa delNegli ultimi giorni, la Casa delè stata teatro di forti tensioni.è stata coinvolta in accesi confronti con altri concorrenti, in particolare con Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Durante la puntata del 10 marzo,ha assistito a un video inedito che mostrava una conversazione tra Zeudi e Javier, suscitando in lei una reazione di sorpresa e disappunto.