Grande Fratello, dopo Amanda sarà la volta buona di Loredana?

Lecciso deciderà di entrare nella Casa delil prossimo anno, ispirata dall’esperienza appena vissuta da sua sorella?“Io il prossimo anno al? Adesso lo danno tutti per scontato, comunque è proprio un bel reality“, ha commentatoLecciso fra le pagine del settimanale Chi. “è andata oltre le mie aspettative. Lei ha fatto meglio di quanto avrebbe fatto chiunque, me compresa, che fino a oggi pensavo di essere la persona più paziente del pianeta. E poi è stata sempre garbata. So che ha un bel carattere, ma l’ammiro di più ora: si è distinta per garbo e stile”. E ancora: “Ha costruito delle belle relazioni all’interno della Casa, qualcuno, qualche, si è rivelato poco coerente, ma alla fine sono state tutte persone per bene“.All’interno della Casa,ha stretto numerose amicizie e nonostante avesse ben tre spasimanti dichiarati (Iago Garcia, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda), nessuno l’ha conquistata.