Grande Fratello anticipazione del 13 marzo | chi arriverà in Casa

, giovedì 13ci sarà un ennesimo blocco dedicato a Lorenzo Spolverato? Piccola anticipazioni di chiin, Lory Del Santo vorrebbe tanto far emergere Lorenzo Spolverato in qualità di attore. Nella scorsa puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato un estratto di un’intervista al settimanale Nuovo della nota attrice e showgirl in cui affermava: “Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà”. Lorenzo dopo la clip ha svelato: “Ci siamo conosciuti perché stavo con un agente qualche anno fa e siamo andati a fare una cena a sua. C’era il suo compagno, il mio agente, io e un altro ragazzo. È una meraviglia, grazie Lory”.Leggi anche Alarriva una soffiata dall’esterno: cosa hanno rivelatoCosa accadrà nel corso della puntata di giovedì?Pochi minuti fa l’amata Lory Del Santo con una stories Instagram ha svelato in anteprima il suo arrivo nellapiù spiata d’Italia nel corso della puntata di domani sera.