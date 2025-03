Biccy.it - Grande Fratello All Stars: prossima edizione con i concorrenti storici

In questi anni in molti hanno chiesto sui social una sorta diAll, un’con i gieffini più iconici del noto reality di Canale 5 e forse arriverà davvero. Stando a quello che ha rivelato in anteprima Davide Maggio, Mediaset avrebbe intenzione di celebrare il 25esimo anniversario del programma con un’Gold. Da settembre potrebbero arrivare nella casa diversi exnoti e alcuni nip (di questo sono certo faremmo tutti volentieri a meno).“Mentre la diciottesima, dimenticabilissima,è agli sgoccioli, si lavora già alla diciannovesima. Il GF 19, infatti, segnerà un traguardo importante per il reality: 25 anni di (dis)onorata carriera. Davide Maggio può anticiparvi che Endemol sta pensando di mettere in piedi un GF Gold per celebrare i 5 lustri del programma.