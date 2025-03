Dilei.it - Grande Fratello 19, edizione Gold con gli ex storici: Alfonso Signorini potrebbe lasciare

Non ci sarà un periodo di pausa per il. Mediaset non è entusiasta degli ascolti del reality condotto da, ma non si farà un passo indietro. Il programma infatti tornerà in onda regolarmente con l’19. Quest’ultima però avrà una differenza sostanziale rispetto al passato.Il18 è ormai agli sgoccioli. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare alcune puntate previste, quelle del giovedì sera, lasciando spazio ad altri programmi in palinsesto. Il reality si concluderà in una manciata di appuntamenti, dunque. Un’che ha destato interesse ancora una volta per alcuni atteggiamenti malsani.La produzione ribadisce di volere cambiare rotta ma certe dinamiche restano immutate. Basti pensare alla lite tra Helena e Jessica, così come ai tanti atteggiamenti discutibili di Lorenzo e Shaila.