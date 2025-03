Grand Prix di Spada nel prossimo weekend la gara di Budapest con 24 Azzurri in pedana

Leggi su Ilfaroonline.it

– Sarà, da venerdì 14 a domenica 16 marzo, a ospitare il secondodidella stagione. In programma nel, come in tutte le prove del circuito d’élite GP Fie, solo gare individuali, sia al femminile che al maschile, a punteggio maggiorato con 24complessivamente in.In Ungheria l’apertura sarà affidata alle donne: le olimpioniche Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo – “top 16” della classifica mondiale – saranno ammesse per diritto di ranking al tabellone principale di domenica, mentre debutteranno fin dalla fase a gironi di venerdì Alessandra Bozza, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola Maccagno, Roberta Marzani e Gaia Traditi.Il sabato sarà dedicato qualificazioni per lamaschile, da cui sarà esentato in virtù del proprio seeding Davide Di Veroli, reduce dal successo di Heidenheim lo scorso febbraio.