Gosens avverte il Panathinaikos | Con l' aiuto dei tifosi ce la faremo

Firenze, 12 marzo 2025 - Insieme a mister Palladino c'è anche Robinin conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno con il. Momento difficile, davanti ai microfoni si presenta uno dei leader del gruppo. "Sono sempre stato un giocatore a cui piace parlare con i compagni, lo farò anche domani ma ho già parlato molto anche in settimana. Sto provando a dare una mano a tutti. La partita di andata l'abbiamo analizzata molto bene, c'è stato un calo inspiegabile, menomale che c'è la partita di domani per rimediare". Sente negatività intorno alla squadra? "Lo sappiamo che la negatività è una cosa che influisce a livello mentale e fisico, tutto sembra più difficile e pesante. Non siamo nel momento che volevamo, ho sempre la sensazione che il gruppo sia positivo e consapevole di dover fare molto meglio.