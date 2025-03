Thesocialpost.it - Google Maps, scopri le funzionalità segrete e cosa puoi farci

Leggi su Thesocialpost.it

Se pensi di sapere tutto di, in realtà ti sbagli di grosso. Oltre alle funzioni di base, come ricevere indicazioni stradali e percorrere itinerari,offre numeroseutili, spesso poco conosciute, che possono semplificare la tua esperienza di viaggio. Sono almeno 10, sono davvero incredibili, e le ha raccolte Federico Rossi su Altroconsumo. Partiamo dalla più “semplice”:1) Navigazione vocale, “guida senza mani”. Una dellemeno conosciute diè la possibilità di usare comandi vocali per navigare senza toccare il telefono. “Se hai abilitato l’assistente vocale sul tuo smartphone (Assistant per Android o Siri per iPhone),semplicemente dire “Ehi” per iniziare la navigazione.anche chiedere informazioni durante il viaggio, come il tempo di arrivo, la prossima svolta o lo stato del traffico, tutto senza mai distogliere lo sguardo dalla strada”.