Golf | giovedì via al The Players Championship ci sono McIlroy e Scheffler

Il PGA Tour torna protagonista con la 51ª edizione del The. Domani,13 marzo, prenderà quello che è il torneo più ricco del massimo circuito di. In palio 25 milioni di dollari (4.500.000 andranno al vincitore) nella quattro giorni a Ponte Vedra Beach. Sul TPC Sawgrass tutti i big si daranno battaglia. Unici assenti i dueisti della Superlega Araba Tyrrell Hatton e Bryson DeChambeau. Per il resto ci saranno tutti i migliori, a partire da Scottie. L’americano, leader del world ranking, ha conquistato le ultime due edizioni dell’evento. Medaglia d’oro ai Giochi di Parigi,nei primi due round giocherà al fianco di Rory(campione nel 2019) e Xander Schauffele (runner up nel 2018 e nel 2024), rispettivamente al secondo e al terzo posto nell’ordine di merito mondiale.