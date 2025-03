Juventusnews24.com - Gol Adzic, il montenegrino è gelido dagli 11 metri: regala così i tre punti alla Juventus Next Gen contro il Sorrento – VIDEO

di RedazioneNews24Gol, il11: ildella rete del talento bianconero che decide il match dellaGenTanta personalità perche si è presentato11al 93esimo diGen: un rigore tirato forte che è passato sotto la pancia del portiere di casa. Ancora decisivo ilal secondo gol in questo campionato di Serie C.Vittoria in extremis per i nostri ragazzi.si presenta sul dischetto e non sbaglia, rigore glaciale-Gen 0-1pic.twitter.com/GttFwnWEYq—Juvenil (@Juvenil) March 12, 2025Un rigore nato dal tocco di mano dopo un bel cross di Cudrig per Mancini che si è mosso bene in area di rigore.