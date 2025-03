Glielo fai alle spalle Grande Fratello brutto gesto di Lorenzo con Stefania | critiche dal pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non si placano le polemiche sul concorrenteSpolverato al. Nell’ultima puntata del reality show, Alfonso Signorini gli ha fatto una sorpresa facendolo incontrare con sua madre, che non vedeva da cinque mesi. La signora Cristina ha abbracciato suo figlio e gli ha consigliato di rilassarsi e divertirsi; poi ha parlato a quattrocchi con il conduttore in un breve dialogo sugli ultimi episodi controversi che hanno visto Lollo protagonista.Tra questi gesti ci sono cazzotti ai muri, calci ai cuscini e offese alla sua (ex) fidanzata Shaila Gatta. La madre di Lollo ha giustificato questi comportamenti con la stanchezza e ha assicurato che, nella vita di tutti i giorni, lui non ha mai manifestato un carattere così aggressivo. Tuttavia, un nuovo video le cui immagini cono cominciate a circolare in rete ha acceso un’altra bufera sul fotomodello milanese.