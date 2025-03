Ilrestodelcarlino.it - Gli Speyer davanti all’obiettivo: "Mi interessano i posti difficili. Qui raccolgo testimonianze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Perché ho scelto i giardini? Mile zone spartiacque, quelle più critiche e complicate". Giampiero Corelli, fotografo 61enne impegnato su più fronti - uno di questi, come sanno i nostri lettori - è proprio il Carlino Ravenna, ieri pomeriggio ha allestito un set fotografico ai giardini. "Era la prima volta. Ho in programma altre due o tre uscite simili. La mia intenzione è raccogliere, fotografiche e non solo, così da raccontare quest’area. Intendo coinvolgere nel mio progetto anche altre realtà, come Città Attiva". Corelli ha scattato fotografie a residenti, persone di passaggio e stanziali. "Sappiamo tutti che quella degliè una zona frequentata da tanti giovani, grossomodo tra i 16 e i 20 anni, in larga parte, questa la mia impressione visiva, di nazionalità tunisina, marocchina o comunque provenienti dall’Africa".