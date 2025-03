Ilfattoquotidiano.it - “Gli insulti di Lapo Elkann mi hanno deluso. Disse che ero senz’anima e senza dignità. Tradimenti con mio marito? Sì ma senza essere sfacciati”: parla Evelina Christillin

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Glidimiche ero”. È unafiltri quella che si racconta al Corriere della Sera, con confessioni decisamente inedite tra lavoro e tanta vita privata, dall’impegno come presidente del Museo Egizio (rinnovato fino al 2028) al matrimonio con Gabriele Galateri di Genola,inclusi. “Gli ho reso pan per focaccia”, ammette la, che rivela dettagli inediti del rapporto con la famiglia Agnelli e di quella volta che sciò con Putin.LO SCONTRO TRAL’avvocato Gianni Agnelli per lei è stato “una via di mezzo tra un maestro e un amico”, un mentore grazie al quale, confessa, deve molto di ciò che è riuscita a fare nel mondo dello sport (compresi i ruoli ai vertici della Uefa).