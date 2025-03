Rompipallone.it - “Gli hanno intimato di andarsene”: ex calciatore cacciato in Liverpool-PSG, il motivo è assurdo

Leggi su Rompipallone.it

Durante il match di ritorno tra i Reds e i parigini, un ex del club francese è stato allontanato insieme al suo gruppo di amici. Ecco cosa è successo.Ieri sera si è disputato il match di ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League trae Paris Saint Germain in un Anfield Road davvero infuocato. Presenti diverse celebrità ed ex calciatori chedeciso di assistere alla partita direttamente dallo stadio.Tra queste anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Jeremy Menez. La ricostruzione ha spiazzato tutti. Ecco ilper cui è stato letteralmenteda Anfield.Menezda Anfield: “Ciò che è accaduto è assolutamente vergognoso”Jeremy Menez era tra i presenti allo stadio Anfield ieri sera insieme ad alcuni amici. L’exdi Roma e Milan è un grande tifoso del Paris Saint-Germain, oltre ad aver militato nelle fila del club, ed aveva quindi deciso di sostenere la squadra in prima persona.