Ilfattoquotidiano.it - Gli attacchi di panico e il confronto in lacrime con la mental coach: “Porterai l’esempio per i tuoi figli”. I retroscena del Sanremo di Fedez

Com’è stata davvero l’esperienza didietro le quinte? A raccontarlo è ancora Ale Della Giusta, il noto youtuber che, due settimane fa, aveva pubblicato sulla piattaforma la prima parte dell’avventura del rapper nella kermesse. Il creator, che ha trascorso con lui 10 giorni, 24 ore su 24, ha svelatoinediti del Festival. Nel primo video emergono dettagli come la momentanea intenzione di ritirarsi, il ricordo deglididurante la finale del 2021 (quando era in gara con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome“) e un riferimento all’ormai ex moglie Chiara Ferragni.“Dovrei stare più tempo a difendermi che a pensare a”. Con questa ammissione si apre il racconto dinel video realizzato da Ale Della Giusta. Nel corso della clip, Federico Lucia confessa come, negli ultimi anni, la sua vita privata abbia preso il sopravvento sulla musica, allontanandolo da quella passione che gli ha sempre permesso di entrare in sintonia con il suo pubblico.